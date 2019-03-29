«Крылья Советов» — «Арсенал»: стали известны составы команд

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» определились с составами на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Рохель Паита, Самедов, Джано, Тимофеев, Корниленко, Канунников.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Ткачук, Зиньковский, Киселёв, Яковлев, Шейдаев, Вучичевич.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Альварес Дельгадо, Володько, Коне, Берхамов, Лесовой, Костадинов, Аджоев, Кангва, Ожегович.
Матч «Крылья Советов» — «Арсенал» состоится сегодня, 29 марта, в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.