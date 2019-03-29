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«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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«Крылья Советов» — «Арсенал»: стали известны составы команд

«Крылья Советов» — «Арсенал»: стали известны составы команд
Футбол / РПЛ

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» определились с составами на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Рохель Паита, Самедов, Джано, Тимофеев, Корниленко, Канунников.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Ткачук, Зиньковский, Киселёв, Яковлев, Шейдаев, Вучичевич.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Альварес Дельгадо, Володько, Коне, Берхамов, Лесовой, Костадинов, Аджоев, Кангва, Ожегович.

Матч «Крылья Советов» — «Арсенал» состоится сегодня, 29 марта, в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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