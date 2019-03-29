Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»

Ближайшим летом «Бавария» может расстаться с двумя ведущими игроками линии обороны, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По информации источника, покинуть клуб могут Жером Боатенг и Матс Хуммельс. В стане чемпиона Германии приняли решение выставить первого на трансфер. Будущее второго в клубе также находится под вопросом после того, как были приобретены Бенжамен Павар у «Штутгарта» и Лукас Эрнандес у «Атлетико».

Боатенг перешёл в «Баварию» летом 2011 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 23 матча и сделал 2 результативные передачи. Хуммельс пополнил ряды мюнхенцев летом 2016 года. В текущем сезоне в составе «Баварии» он провёл 24 игры. В них он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.