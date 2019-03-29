Каземиро: Зидан никогда не уходил из «Реала», команда ощущала его присутствие

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о значении Зинедина Зидана для мадридского клуба.

«Зидан — икона «Реала». Не только как игрок, но и как тренер. Зинедин показал, что он больше чем тренер. Для команды он никогда не уходил. Он точно страдал с нами вместе, поэтому и вернулся. Зидан не уходил.

Команда всегда ощущала его присутствие. Зинедин передаёт любовь. Он вернулся в обычном режиме, таким же, каким и был.

Зидан — один из ключей к победам, он показал это в минувшие годы. С ним мы уверены, что будем сражаться за титулы.

Чувствую ли себя солдатом Зидана? Не только Зидана. Я солдат Сантьяго Солари, Хулена Лопетеги, Рафаэля Бенитеса, Карло Анчелотти. Моя задача — быть солдатом тренера. Всегда буду стараться изо всех сил ради них», — приводит слова Каземиро Marca.