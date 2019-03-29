Представлено специальное издание бутс Nike Mercurial LVL UP

Американский производитель спортивной экипировки Nike представил новый релиз бутс — Mercurial LVL UP.

Продукт имеет оригинальную расцветку, которая выделяет его среди конкурентов. При его создании компания использовала различные элементы из предыдущих моделей Mercurial, которые были выпущены за последние 10 лет. На всей поверхности новых бутс применён тонированный светоотражающий белоснежный эффект. Nike Mercurial 360 «LVL UP» ещё даже не поступили в продажу на официальном сайте компании. Купить их можно будет начиная с 31 марта. Тем не менее их фото уже доступно:

Nike Mercurial 360 «LVL UP»

Nike является ведущим производителем спортивной одежды и обуви. Бренд считается самой ценной торговой маркой в спортивной индустрии.