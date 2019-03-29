Защитник «Тамбова» Зуйков успешно прооперирован в Италии

Защитник «Тамбова» Сергей Зуйков успешно перенёс операцию на передней крестообразной связке в итальянской клинике «Вилла Стюарт», сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Зуйков перешёл в «Тамбов» из «Зенита» на правах аренды в конце января 2019 года. Ранее он защищал цвета «Томи» и «Зенита-2». До перехода в клуб из Санкт-Петербурга футболист выступал за «Волгарь».

Фото доступно на странице клиники «Вилла Стюарт» в «Инстаграме».

«Тамбов» возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. В 28 матчах команда Тимура Шипшева набрала 57 очков.

В 29-м туре «Тамбов» сыграет с «Лучом» из Владивостока. Встреча состоится в Тамбове на поле спортивно-тренировочного центра «Тамбов» завтра, 30 марта, и начнётся в 16:00 мск.