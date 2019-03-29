«Лестер» отметит день рождения погибшего владельца бесплатным пивом болельщикам

«Лестер» намерен сделать сюрприз своим болельщикам в честь дня рождения бывшего владельца клуба Вичая Сривадханапрабхи, который погиб 27 октября прошлого года при крушении вертолёта, сообщает Leicester Mercury.

По информации источника, вместе с билетами на субботнюю игру 32-го тура АПЛ против «Борнмута» «лисы» предложат бесплатное пиво, воду и кексы. Клуб планирует сделать эту акцию традиционной в преддверии дня рождения бывшего владельца.

4 апреля Сривадханапрабхи исполнился бы 61 год. Погиб тайский миллиардер спустя полчаса по окончании матча 10-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Его вертолёт рухнул на парковку возле стадиона «Лестера». При нём команда добилась наилучшего результата в истории, став чемпионом Англии в сезоне-2015/16.