Месси: сын спрашивал меня, почему в Аргентине меня хотят убить

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о критике, которую он получает на родине, и готовности продолжить выступления за национальную команду.

«Это тяжело, мой сын заходит на YouTube и смотрит видео. Он спросил меня, почему в Аргентине меня хотят убить. Но мне нравится играть за сборную. Я всё ещё хочу выиграть что-то с ней. Я собираюсь сыграть во всех важных играх. Мы уже выходили в финал чемпионата мира, и это было не так просто.

Я не хочу, чтобы вся ложь, которая появляется обо мне, стала реальностью. Я не выбираю тренеров для национальной сборной. Трудно быть счастливым, когда всплывают такие вещи. Если бы мы выиграли чемпионат мира в Бразилии, сегодня всё было бы иначе. Мы проиграли из-за мелочей. После этого было много слухов, и мне кажется, что прессе следовало бы вести себя по-другому", — цитирует Месси Goal.

В составе сборной Аргентины Месси забил 65 мячей в 129 играх. С национальной командой он не выиграл ни одного трофея.