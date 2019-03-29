Орлов: если Маркизио сделают операцию, он вообще играть больше не сможет

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио не принимает участия в матчах.

«Это очень уникальная и удивительная история. В последнее время Маркизио приезжает на базу в 9:30 утра или в 10, делает физиотерапию и уезжает.

В один из перерывов он поехал в Италию, чтобы встретится со своими врачами, которые постоянно его наблюдали в «Ювентусе». Они сказали ему: «Клаудио, у тебя хрящ какой-то растёт не так, как надо и не в ту сторону. Тебе сейчас лучше активно не заниматься и посмотреть, что будет дальше». Он с этими словами приехал из Италии. Ему сказали выполнять волю врачей. Вот он сейчас и прибывает в таком состоянии.

Но самое удивительное, что я узнал — если Маркизио будет делать операцию, то вообще играть больше не сможет. Операция сложная. Но он же подписан на два года. То есть, он ещё один сезон должен играть за «Зенит». Клаудио болен, значит надо его обязательно вылечить», — сказал Орлов в видео на своём канале в YouTube.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Маркизио забил 2 гола в 9 матчах.