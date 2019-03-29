Месси назвал лучших игроков мира

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, кого считает лучшими игроками планеты.

«Лучшие футболисты мира? Сегодня есть очень хорошие игроки. Неймар, Мбаппе, Суарес, Азар — любой из них может стать лучшим в мире. Но я исключил Криштиану из этой группы, потому что поставил его рядом с собой», — приводит слова 31-летнего нападающего сине-гранатовых El Mundo Deportivo.

Также капитан каталонского клуба рассказал о своих проблемах с пахом: «Травма паха не самая приятная. Вылечить её нельзя за день или два. Я чувствую себя лучше, но проблема с пахом ещё не решена. Я должен позаботиться о себе».

В текущем сезоне в составе «Барселоны» Месси сыграл 37 матчей. В них он отметился 39 результативными ударами и 21 голевой передачей. Аргентинец лидирует в споре за «Золотую бутсу», опережая на три забитых мяча форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.