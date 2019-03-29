Почеттино: поздравляю Сульшера с назначением на должность главного тренера «МЮ»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поздравил Уле-Гуннара Сульшера, который на этой неделе стал новым постоянным наставником «Манчестер Юнайтед».

Долгое время СМИ сообщали, что Почеттино является основным кандидатом на пост нового главного тренера «красных дьяволов».

«Я никогда не обсуждал слухи. Мне нужно поздравить Сульшера и пожелать ему всего наилучшего, ведь теперь он официально стал новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Сейчас тоже не собираюсь обсуждать слухи. В этот период их будет становиться всё больше. Ничего не могу с этим поделать. Мы все сосредоточены на работе», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

«Тоттенхэм», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» (58) — пятое.