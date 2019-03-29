«Крылья Советов» — «Арсенал»: Левашов получил травму руки и покинул поле

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов не доиграл выездной матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» из-за травмы руки.
В середине первой половины нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников, замыкая атаку, попал Левашову бутсой по руке. 27-летний голкипер был вынужден покинуть поле. Его заменил вратарь Артур Нигматуллин.
Матч «Крылья Советов» — «Арсенал» в эти минуты проходит в Самаре на стадионе «Самара Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Арсенал», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (24) — 11-е.
Посмотреть статистику игроков российского первенства можно на «Чемпионате».
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