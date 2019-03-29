Месси: очень уважаю «Ювентус». Он имеет большое преимущество, победив «Атлетико»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси назвал «Ювентус» одним из фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. По его словам, «старая синьора» стала намного сильнее с приходом португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Я очень уважаю „Ювентус“. Я думаю, что это очень сильная команда с очень хорошими игроками, а с приходом Криштиану — тем более. Обыграв „Атлетико“, они получили большое преимущество. Но я надеюсь, что мы тоже сможем быть среди фаворитов турнира», — приводит слова 31-летнего нападающего сине-гранатовых AS.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет против «Аякса». Первый матч команды сыграют 10 апреля в Амстердаме. Ответная встреча состоится через шесть дней в Турине — 16 апреля.