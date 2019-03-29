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Поле калининградского стадиона «Балтика» реконструируют за 40 млн рублей

Поле калининградского стадиона «Балтика» реконструируют за 40 млн рублей
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика», сообщает официальный сайт Правительства Калининградской области.

На реконструкцию арены будет выделено свыше 40 млн рублей. Арена получит новое поле с искусственным газоном и возможностью проводить тренировки круглый год. Выделенные средства пойдут на приобретение и установку нового покрытия с обновлением системы подогрева под новое поле.

Калининградская «Балтика», участвующая в первенстве ФНЛ, выступала на одноимённой арене в период с 1954 по 2018 годы. Однако после возведения в городе под чемпионат мира стадиона «Калининград» команда проводит домашние игры на новой арене.

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