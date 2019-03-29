«Арсенал» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче Премьер-Лиги

В матче Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий Лука Джорджевич, отличившийся на 66-й минуте после передачи полузащитника Сергея Ткачёва.

«Крылья Советов» потерпели первое поражение в последних пяти матчах в чемпионате России. Ранее самарский клуб одержал три победы и один раз сыграл вничью. Серия «Арсенала» без поражений достигла четырёх встреч (три победы и одна ничья).

«Арсенал», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиге, «Крылья Советов» (24) — 11-е.

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