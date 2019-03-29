Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Енисей» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче Премьер-Лиги

«Арсенал» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ

В матче Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий Лука Джорджевич, отличившийся на 66-й минуте после передачи полузащитника Сергея Ткачёва.

«Крылья Советов» потерпели первое поражение в последних пяти матчах в чемпионате России. Ранее самарский клуб одержал три победы и один раз сыграл вничью. Серия «Арсенала» без поражений достигла четырёх встреч (три победы и одна ничья).

«Арсенал», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиге, «Крылья Советов» (24) — 11-е.

Посмотреть календарь российского первенства можно на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
29 марта 2019, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
0 : 1
Арсенал
Тула
0:1 – Джорджевич – 66
«Крылья Советов» — «Арсенал»: Левашов получил травму руки и покинул поле
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент