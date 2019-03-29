Ривалдо: Месси и Роналду не стоят 280 млн, платить столько за игрока — чересчур

Обладатель «Золотого мяча» 1999 года Ривалдо прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе за € 280 млн.

«Читал во французской прессе, что переход Мбаппе в „Реал“ может стоить € 280 млн. Платить такую ​сумму за любого из игроков — это чересчур. Даже Месси, Роналду и Неймар не стоят € 280 млн. Я не ставлю под сомнение его талант футболиста. Я просто говорю, что нет игрока, который бы оправдывал такие инвестиции. Но закон рынка сегодня таков, и клубы с огромным финансовым потенциалом напрягают мускулы, чтобы заполучить лучших игроков в свою команду. Следующим летом после потери качества с уходом Криштиану Роналду с этим обязательно столкнётся „Реал“, — цитирует Ривалдо AS.