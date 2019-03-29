Коутиньо — партнёрам по сборной Бразилии: думаю об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо задумывается о смене клубной прописки по окончании текущего сезона, сообщает sport.es.

Об этом 26-летний хавбек сообщил некоторым из партнёров по клубу и национальной сборной Бразилии. «Думаю покинуть „Барсу“, знаю, что это трудное решение, но оно может стать лучшим для карьеры», — передаёт слова футболиста источник.

Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года. Переход из «Ливерпуля», который игрок покинул после конфликта, обошёлся каталонскому клубу в € 135 млн. Этот трансфер стал рекордным для «Барселоны». В нынешнем сезоне бразилец сыграл на клубном уровне 41 матч, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Полностью отыграл только 10 матчей.