«Фратрия» обвинила руководство «Спартака» в недопуске Карреры на трибуну «Б»

Объединение болельщиков «Фратрия» прокомментировало слова директора по безопасности московского «Спартака» Евгения Мележикова, который заявил, что бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера сам решил не идти на фанатскую трибуну во время матча с «Зенитом», несмотря на приглашение.

«Сегодня в очередной раз болельщикам «Спартака» предложили порцию лапши. Каждый день мы видим новые статьи и высказывания спартаковских функционеров в адрес бывшего тренера команды Массимо Карреры. Мы с улыбкой воспринимаем такие посылы, но не можем пройти мимо той темы, которая касается непосредственно человеческих отношений итальянца с нами, болельщиками.

Директор по безопасности клуба Евгений Мележиков по непонятным нам причинам дал лживую информацию относительно посещения Массимо Каррерой матча «Спартак» — «Зенит». Сам г-н Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну «Б» и при содействии правоохранительных органов. Хватит обманывать людей, господа. Это не делает вам чести», — говорится в сообщении «Фратрии».

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена» 17 марта и завершился со счётом 1:1.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста московская команда стала чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.

После увольнения Массимо исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Рауль Рианчо. Позже его сменил Олег Кононов, ставший новым постоянным наставником «Спартака».