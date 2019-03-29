Аджоев: матч с «Крыльями» получился непростым, благодарен «Арсеналу» за игру

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Единственный мяч забил нападающий Лука Джорджевич на 66-й минуте.

«Очень важная игра для нас. Матч получился непростым, было много единоборств, в которых нужно было не уступить, и мы справились с этой задачей. В целом создали больше голевых моментов, чем соперник, поэтому на гол, безусловно, наиграли. И забитый мяч, кстати, получился очень красивым. Он стал результатом великолепной, эффектной комбинации, во время которой ребята продемонстрировали идеальное взаимопонимание. Благодарен команде за эту игру, всех — с победой!» — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Победа позволила «Арсеналу» подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата России.