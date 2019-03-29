Пике: моё состояние больше, чем бюджет «Эспаньола». Клуб не долго ждал с ответом

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что его состояние оценивается в большую сумму, нежели бюджет «Эспаньола».

«Моё состояние больше, чем бюджет „Эспаньола“ в этом году», — приводит слова 32-летнего футболиста «сине-гранатовых» RMC Sport.

Ответ футболисту «Барселоны» «попугаи» дали через «Твиттер»: «Бело-голубое сердце — вот наше наследие, и его стоимость не измеряется в евро».

«Барселона» и «Эспаньол» встретятся в субботу, 30 марта, в матче 29-го тура Ла Лиги. Встреча состоится на «Камп Ноу», начало матча — в 19:15 мск. Перед отчётным туром «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 66 очков. «Эспаньол» расположился на 13-м месте, команда набрала 34 зачётных балла.