Месси назвал свой лучший гол

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал гол, который считает лучшим в карьере.

«Мой лучший гол был забит в матче с „Реалом“ в полуфинале Лиги чемпионов», — приводит слова 31-летнего нападающего El Chiringuito.

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» «Барселоны».

Этот забитый мяч стал вторым в ворота «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2010/11. Та игра на «Сантьяго Бернабеу» так и завершилась со счётом 2:0 в пользу каталонского клуба. В ответной встрече на «Камп Ноу» команды разошлись миром со счётом 1:1. В финале турнира «Барселона» переиграла «Манчестер Юнайтед». Итоговый счёт встречи — 3:1. Лионель Месси забил второй мяч в ворота «красных дьяволов».