Ривалдо: Азар возьмёт на себя роль лидера в «Реале» в посткриштиановскую эпоху

Обладатель «Золотого мяча» 1999 года Ривалдо высказался о возможном переходе вингера «Челси» Эдена Азара в «Реал».

«Без сомнения, это было бы невероятное подписание. Но не только потому, что он является хорошим игроком, но и потому, что он настоящая звезда и лидер. Посмотрите, что он сделал с Бельгией на чемпионате мира? Он возьмёт на себя роль лидера в „Реале“, что будет важно для клуба в посткриштиановскую эпоху», — приводит слова Ривалдо AS.

В нынешнем сезоне Азар сыграл в составе «Челси» 39 матчей. В них он отметился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Его контракт с «пенсионерами» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость бельгийца составляет 150 млн евро.