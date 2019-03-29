«Ювентус» оценил Пьянича в € 100 млн

«Ювентус» может расстаться ближайшим летом с полузащитником Миралемом Пьяничем, сообщает боснийское издание Avaz.

По информации источника, «старая синьора» будет готова отпустить 28-летнего хавбека, если получит по нему предложение в размере € 100 млн. К трансферу клуб подталкивает агент игрока Фали Рамадани. Он требует чемпионов Италии продлить контракт с его клиентом на улучшенных условиях или выставить его на продажу.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл в составе «Ювентуса» 34 матча. В них он отметился 4 результативными ударами и 4 голевыми передачами. В нынешний клуб он перешёл летом 2016 года из «Ромы». Главным претендентом на игрока называется «Реал». Рыночная трансферная стоимость боснийца составляет € 70 млн.