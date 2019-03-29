Черевченко: Левашов выбыл из строя минимум на месяц

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко ответил на вопросы журналистов после выездного матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

«Самое главное — выиграли. Ребята поняли, что мы от них хотим. Было время подготовиться к «Крыльям». Очень симпатичная и хорошая команда. Считаю Миодрага Божовича топ-тренером для России. Он уже всем всё доказал. Сегодня победа нужна была всем. Игра получилась тяжёлой.

Травма Михаила Левашова? Думаю, минимум на месяц он выбыл из строя. Пока сложно сказать.

В конце наш голкипер затягивал время? Это же футбол, всегда есть маленькие хитрости на поле. Если бы выигрывали «Крылья», то всем могло показаться то же самое. Ситуации бывают разные», — приводит слова Черевченко пресс-служба «Крыльев Советов».