Президент LFP прокомментировала свои слова о гомофобных кричалках на стадионах

Президент Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Натали Буа де ла Тур прокомментировала своё скандальное заявление о гомофобных кричалках в исполнении фанатов на стадионах.

«Мои слова были неправильно истолкованы, я имела ввиду то, что гомофобные кричалки вошли в привычку некоторых фанатов. Я убеждена, что так оно и есть на самом деле. Для того чтобы была возможность исправить ситуацию в долгосрочной перспективе, необходимо идти на диалог, проводить профилактические меры. Я ещё раз повторюсь, что гомофобные кричалки не имеют никакого отношения к стадионам. Я сожалею, что мои слова вызвали такой резонанс», — цитирует Буа де ла Тур L'Equipe.

Ранее президента LFP раскритиковали за то, что она выступила против запрета гомофобных кричалок на стадионах.