Божович: «Арсенал» был ближе к победе, это заслуженный результат

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвёл итоги домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).

«Первый тайм был неплохой, было несколько моментов, во втором тайме мы пытались прибавить в игре, были возможности забить. Но Тула была ближе к победе. Это заслуженный результат.

Зачем вместо защитника Виталия Денисова выпустил нападающего Павла Яковлева? Хотели усилить давление на левый фланг «Арсенала». Денисов был не полностью готов и к тому же получил повреждение.

К выездным матчам с «Оренбургом» и «Краснодаром» команда будет готовиться в штатном режиме. Думаете, мы поменяем ход подготовки из-за поражения? Поражения случаются. У нас есть травмированные игроки. Надеемся, они вернутся в обойму», — приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев Советов».