Игрок сборной Италии Кьеза попал в ДТП

В пятницу, 29 марта, вингер «Фиорентины» и сборной Италии Федерико Кьеза стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, авария случилась во второй половине дня. 21-летний игрок, управляя автомобилем, сбил мужчину на мотоцикле. Последний вследствие ДТП получил травмы и был госпитализирован. Футболист никаких повреждений не получил. Детали происшествия выясняет полиция.

В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 31 матче в составе «Фиорентины». В них он отметился 12 результативными ударами и 8 голевыми передачами. За первую команду «фиалок» футболист выступает с сезона-2016/17. В составе сборной Италии игрок провёл 11 матчей и отдал 2 голевые передачи.