Левашов получил открытый вывих безымянного пальца правой руки

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов рассказал о травме руки, полученной в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

В середине первой половины нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников, замыкая атаку, попал Левашову бутсой по руке. 27-летний голкипер был вынужден покинуть поле. Его заменил вратарь Артур Нигматуллин.

«Сейчас уже всё хорошо. Съездили в больницу, где мне вправили палец. В моменте со столкновением получил открытый вывих безымянного пальца правой руки. Сначала даже не понял до конца, что произошло, просто почувствовал жжение и онемение в пальце. Когда снял перчатку, понял, что не так всё хорошо. В целом сейчас уже всё нормально. Палец зашили, вставили на место. Пока не знаю, сколько времени займёт восстановление. Наверное, на этой и на следующей неделе буду в паузе, а потом будет видно», — сказал Левашов в интервью пресс-службе «Арсенала».