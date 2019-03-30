Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.

Традиционно она будет выполнена в красном цвете. Над её созданием трудились специалисты немецкой компании Adidas — технического спонсора манкунианцев. Эмблема клуба будет окрашена в чёрный и золотой цвета — по аналогии с сезоном-1999/2000, когда команда выиграла Лигу чемпионов.

Домашняя форма «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20

В текущем розыгрыше АПЛ «Манчестер Юнайтед» идёт на 5-м месте с 58 очками в активе. Команда всего на 2 зачётных балла отстаёт от «Арсенала», который расположился строчкой выше. В Лиге чемпионов подопечные Уле-Гуннара Сульшера вышли в 1/4 финала, где встретятся с «Барселоной». Борьбу за Кубок лиги и Кубок Англии «красные дьяволы» прекратили.