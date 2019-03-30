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Жардим: «Монако» нужно сосредоточиться и серьёзно подойти к делу

Жардим: «Монако» нужно сосредоточиться и серьёзно подойти к делу
Футбол / Франция

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Франции с «Каном».

«За эти 15 дней перерыва на матчи сборных мы сделали упор на физическую подготовку на тренировках с теми игроками, которые присутствовали. На этой неделе мы готовились к матчу с «Каном» полным составом, учитывая игроков, которые вернулись из своих сборных.

Мы сыграем с командой, которая находится на данном этапе не в лучших кондициях, но в нашем случае нужно сосредоточиться и серьёзно подойти к делу. Нам нужно сделать всё, чтобы набрать эти три очка.

Мне не доводилось выигрывать или проигрывать матч заранее. Всем хорошо известны мои методы работы. Всё будет решаться на поле. Футбол непредсказуемая игра, невозможно предсказать исход матча.

Ролан Курбис опытный тренер, ему уже доводилось работать в сложных ситуациях. Он хорошо разбирается в футболе и мы ждём, что он сделает всё, от него зависящее, чтобы помочь «Кану». Нам следует подготовиться как можно лучше к этому матчу», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции составляет семи матчей. Ранее команда Леонарду Жардима одержала три победы и три раза сыграла вничью. Монегаски занимают 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков.

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