Месси: распускать обо мне слухи – уже обычные вещи

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на обвинения в том, что симулировал травму паха, чтобы пропустить встречу с национальной командой Марокко. Она закончилась победой южноамериканцев (1:0).

«Какие-то люди говорят обо мне всё, что им захочется, а другие слушают и верят, и я предстаю настоящим сукиным сыном. Распускать обо мне слухи – это уже обычные вещи. Меня уже ничего не удивляет.

Я хотел сыграть в обоих матчах за сборную, но после первой встречи почувствовал боль и решил не усугублять травму. Проблема ещё не решена. Травмы паха проходят тяжело. От них нельзя поправиться на следующий день. Я чувствую себя лучше, но должен быть осторожен», — цитирует аргентинского форварда Goal.