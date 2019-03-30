Джорджевич: надеюсь, «Арсенал» будет бороться за еврокубки

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в 21-м туре РПЛ. На счету черногорца гол.

«Было достаточно моментов. Мы могли быстро забить после первого второй. В принципе, была хорошая игра. «Арсенал» был лучшей командой. У нас была очень хорошая атака. Все сыграли в одно касание. Думаю, это один из лучших моментов в игре, и хорошо, что получилось забить гол.

У нас замечательная атмосфера в команде. Каждый верит, что может играть ещё лучше. Стараемся каждую игру показывать, что мы хорошие игроки. Не хотим останавливаться на том результате, который есть сейчас. Впереди ещё много игр, будем доказывать свою силу. В чемпионате России нет большой разницы между грандами и другими командами. До конца будет интересно. Надеюсь, мы будем бороться за еврокубки», — цитирует Джорджевича Rusfootball.

«Арсенал», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.