«Енисей» — «Рубин»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

Сегодня, 30 марта, на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Енисей» — «Рубин» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Алексей Стипиди и Арам Петросян. В роли резервного рефери выступит Владимир Сельдяков.



«Енисей», набрав 11 очков в 20 матчах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (28) — на 8-м месте.