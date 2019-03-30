Ловчев: сделал Адриано втык за то, что не забивает. Он заверил, что всё исправит

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев рассказал о встрече с игроками «Спартака» Луисом Адриано и Андреем Ещенко.

«На мероприятии, которое устраивал фонд Артёма Реброва, немного пообщался с Адриано и Андреем Ещенко. Адриано я сделал втык за то, что не забивает. Он заверил, что всё исправит. Сказал ему, чтобы сразу отмашку мне после гола дал.

Адриано по-русски хорошо говорит, позитивный, как и большинство бразильцев. Знаю, работал с ними в мини-футбольном «Спартаке». Когда Адриано рядом с Ещенко, это вообще что-то! Андрей его ещё всё время подкалывает. А ко мне Адриано, думаю, прислушался. Он меня знает, ему известно, что я в прощальном матче Гарринчи в Бразилии играл и моя футболка с того матча висит в спартаковском музее", — написал Ловчев в «Телеграме».

Фото доступно в "Твиттере" Евгения Ловчева.