Клопп: к сожалению, «Тоттенхэм» — очень хорошая команда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».



«Ожидаем, что „Тоттенхэм“ выставит самый сильный состав на предстоящую игру. Ничего не слышал о проблемах с травмами у соперника или с чем-то ещё. Да, некоторые игроки „Тоттенхэма“ получали травмы в ходе сезона, но сейчас ситуация стабилизировалась, поэтому „Тоттехэм“ будет во всеоружии.



Мы видели выступление „шпор“ в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. К сожалению, это очень хорошая команда», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».



Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится завтра, 31 марта, на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.