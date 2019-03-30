«Енисей» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и казанского «Рубина» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Центральный» в Красноярске в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Огуде, Сарр, Саркисов, Соболев.



Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Занев, Комолов, комков, Семакин, Зотов, Савичев, Зубулов, костюков, Кутьин.



«Рубин»: Коновалов, Устинов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин, Коновалов, Сагитов.



Запасные: Бабурин, Тушев, Калинин, Микушин, Абдуллин, Степанов, Акбашев, Могилевец, Пантелеев, Бухаров, Полоз.