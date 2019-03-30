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«Енисей» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
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«Енисей» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд

«Енисей» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и казанского «Рубина» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Центральный» в Красноярске в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Огуде, Сарр, Саркисов, Соболев.

Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Занев, Комолов, комков, Семакин, Зотов, Савичев, Зубулов, костюков, Кутьин.

«Рубин»: Коновалов, Устинов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин, Коновалов, Сагитов.

Запасные: Бабурин, Тушев, Калинин, Микушин, Абдуллин, Степанов, Акбашев, Могилевец, Пантелеев, Бухаров, Полоз.

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