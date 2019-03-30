«Реал» рассматривает Кулибали в качестве альтернативы Варану

«Реал» заинтересовался защитником «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает AS.

По информации издания, в «Королевском клубе» видят в сенегальце идеальную замену Рафаэлю Варану, который может покинуть «Сантьяго Бернабеу» ближайшим летом. В подписании 27-летнего игрока неаполитанцев заинтересован лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне Кулибали провёл в составе «Наполи» 37 матчей. На его счету 2 результативные передачи. Сумма отступных за футболиста составляет € 150 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Новое соглашение с «Наполи» он подписал лишь прошлой осенью. Ранее главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти исключил уход игрока из команды в ближайшее межсезонье.