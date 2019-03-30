Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолётом ночью

Во время расследования обстоятельств авиакатастрофы, в которой погиб нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, стало известно, что последний не мог совершать полёты ночью, сообщает BBC.



По информации источника, Ибботсон был дальтоником, то есть не различал цвета. Пилотам с подобной особенностью зрения запрещено совершать полёты в тёмное время суток.



Ранее сообщалось, что Ибботсон не имел право совершать коммерческие рейсы, так как имел лицензию лишь на частные полёты на территории Великобритании и США. Известно, что он не запрашивал разрешение на полёт.



Напомним, Ибботсон и Сала вылетели в Уэльс из Франции вечером 21 января, но за час до запланированного прибытия самолёт пропал. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша воздушное судно и тело футболиста. Тело пилота до сих пор не найдено.

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