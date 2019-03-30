«Сегодня Пепе не хочет тренироваться». Игроки «Милана» пошутили над Рейной

Игроки «Милана» разыграли голкипера команды Пепе Рейну.

Одноклубники привязали 36-летнего вратаря к столу прозрачной плёнкой. Видео игроков «россонери» с розыгрышем появилось в аккаунте болельщиков команды в «Инстаграме». Лайк ролику уже поставил вингер «Милана» Саму Кастильехо.

Видео розыгрыша испанского голкипера доступно в "Инстаграме".

В нынешнем сезоне Рейна сыграл в составе «Милана» 7 матчей. В них он пропустил 9 мячей. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. В стан «россонери» он перешёл из «Наполи» на правах свободного агента год назад. Ранее он также выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Баварию». В составе сборной Испании Рейна в 38 играх пропустил 21 мяч.