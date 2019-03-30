«Ахмат» и «Спартак» определились с игровой формой на матч 21-го тура РПЛ

Перед матчем 21-го тура РПЛ со «Спартаком» «Ахмат» в «Твиттере» показал, в какой форме команды сыграют на поле «Ахмат Арены».

«Грозненцы выйдут на поле в зелёной форме (вратарь — в синей), а гости из Москвы — в красной (вратарь — в жёлтой). Для трансляции игры будут задействованы 13 камер. Напомним, матч состоится на „Ахмат Арене“ 30 марта в 16:30», — сказано в сообщении грозненского клуба.

Фото доступно в "Твиттере" «Ахмата».

Перед отчётным поединком «Ахмат» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 27 очков. «Спартак» расположился на пятом месте. У подопечных Олега Кононова в активе 33 зачётных балла. «Чемпионат» проведёт видеотрансляцию матча.