Де Лигт: моё будущее решает Райола

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт отметил, что будущим его спортивной карьеры занимается агент Мино Райола.



«Переход в „Ювентус“? Всё возможно, но есть и другие клубы. На данный момент я игрок „Аякса“. Моё будущее решает Мино Райола», — приводит слова де Лигта Tuttosport.



Ранее сообщалось, что в услугах голландского защитника заинтересованы «Бавария», «Барселона», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».



Де Лигт выступает в составе «Аякса» с 2016 года. В нынешнем сезоне в 25 матчах за амстердамский «Аякс» в чемпионате Нидерландов 19-летний защитник стал автором 2 голов и одной результативной передачи. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет € 70 млн. Де Лигт также выступает за национальную команду Нидерландов.

Де Лигт сообщил Райоле, что хочет перейти только в «Барселону»