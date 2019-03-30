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«Барселоне» нужно будет продать нескольких игроков, чтобы подписать Гризманна

«Барселоне» нужно будет продать нескольких игроков, чтобы подписать Гризманна
Футбол / Испания

Руководство «Барселоны» продолжает рассматривать вариант с подписанием форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает ESPN.

Однако, по информации источника, трансфер француза будет возможен только в том случае, если сине-гранатовые расстанутся сразу с несколькими игроками. На данный момент у каталонского клуба, который уже договорился о покупке полузащитника «Аякса» Френки де Йонга за € 75 млн, нет € 120 млн на приобретение 28-летнего нападающего «матрасников».

В нынешнем сезоне Гризманн в составе «Атлетико» сыграл 39 матчей. В них он отметился 18 результативными ударами и 8 голевыми передачами. Футболист был близок к переходу в «Барселону» прошлым летом, однако в итоге принял решение остаться в мадридском клубе.

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