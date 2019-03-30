Экс-игрок «Локомотива» А. Натхо перешёл в БАТЭ

Полузащитник Амир Натхо стал игроком БАТЭ, сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Российский футболист включён в официальную заявку БАТЭ на чемпионат страны.



Ранее Натхо выступал в составе румынского клуба «Вииторул». Амир является двоюродным братом бывшего игрока московского ЦСКА Бибраса Натхо.



Первым взрослым клубом Натхо стала «Дружба» из Майкопа, за которую он провёл 18 матчей и забил один гол. В июле 2014 года перешёл в «Барселону», где выступал за молодёжную команду. В 2015 году стал футболистом ЦСКА. В сезоне-2015/16 играл за «молодёжку» «армейцев» и забил два гола в 15 матчах. После этого Натхо выступал за «Краснодар», а в феврале 2017 года подписал контракт с «Локомотивом».