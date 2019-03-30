Батистута: Игуаина уважают во всём мире, но не в Аргентине

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута прокомментировал решение нападающего лондонского «Челси» Гонсало Игуаина завершить карьеру в национальной команде.



«Игуаин — великий нападающий. Его уважают во всём мире, но не в Аргентине. В Аргентине люди помнят его из-за нескольких промахов, а не из-за сотни забитых голов», — приводит слова Батистуты Football Italia.



В составе национальной команды Аргентины Игуаин сыграл 75 матчей. В них он отметился 31 результативным ударом и 13 голевыми передачами. В составе национальной команды аргентинский нападающий дебютировал в матче квалификации чемпионата мира 2010 года с Перу. В той же игре он забил первый гол в составе «альбиселесте».

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