Гвардиола: постараемся выиграть четыре трофея, не знаю, кто до нас это делал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о готовности команды побороться за все четыре трофея в текущем сезоне.

«Нам выпала честь продолжать борьбу во всех турнирах и бороться за трофеи, находясь уже почти в начале апреля. Это невероятный опыт. Не знаю, сколько команд в истории Премьер-лиги сражались за все четыре трофея. Мы это делаем, и это хорошо. Думаю, игроки чувствуют свежесть в ногах, а их ум не отягощён другими мыслями. Мы собираемся попробовать это сделать», — приводит слова наставника «горожан» Goal.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» идёт вторым, отставая от «Ливерпуля» на два очка и имея игру в запасе. В 1/4 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Тоттенхэмом». «Горожане» уже выиграли Кубок лиги и вышли в полуфинал Кубка Англии, где встретятся с «Брайтоном».