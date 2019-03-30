«Ахмат» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 30 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Спартак» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Ассистентами главного судьи станут Егор Болховитин и Алексей Ширяев. В роли резервного рефери выступит Станислав Васильев.



«Ахмат», набрав 27 очков в 20 матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (33) — на 5-м месте.