Удивительный гол в матче лидеров чемпионата Саудовской Аравии

В пятницу, 29 марта, в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу встречались «Аль-Наср» из Эр-Рияда и «Аль-Хиляль».

Матч получился весьма напряжённым — с удалением у гостей и победным голом хозяев на 90+7-й минуте. Итоговый счёт матча — 3:2. Другим примечательным моментом встречи стал второй забитый мяч в исполнении команды гостей. Его на свой счёт записал Салем Аль-Довсари, ассистировал ему перуанец Андре Каррильо.

Гол Аль-Довсари доступен в "Твиттере" ESPN.

Победа позволила «Аль-Насру» выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В активе лидера — 58 очков. «Аль-Хиляль» опустился на вторую строчку в таблице — в активе команды на одно очко меньше, чем у вчерашнего соперника.