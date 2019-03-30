Смолов попробовал себя в роли оператора перед матчем «Динамо» — «Локомотив»

Сегодня, 30 марта, на стадионе «Арена Химки» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую и платную прямую видеотрансляцию встречи.

Перед началом матча нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов попробовал себя в роли оператора трансляции и сел за камеру. Напомним, российский форвард появится на поле в стартовом составе «Локомотива».

Видео доступно на странице «Локомотива» в «Твиттере».

Московское «Динамо», набрав 23 очка в 20 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (35) — на 3-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит».