«Динамо» и «Локомотив» начали матч с минуты молчания

Матч 21-го тура РПЛ столичного «Динамо» с «Локомотивом» начался с минуты молчания. Команды почтили память своего бывшего футболиста, экс-игрока сборной СССР Владимира Басалаева.

Басалаев скончался 28 марта от продолжительной болезни. Ему было 73 года. По предварительной информации, похороны бывшего футболиста состоятся в воскресенье, 31 марта.

В бытность игроком Басалаев выступал за «Трудовые резервы» (Курск) и московские «Локомотив» и «Динамо». В составе сборной СССР сыграл два матча.

По окончании карьеры футболиста Басалаев работал на различных должностях в ВФСО «Динамо». В общей сложности там он проработал 41 год.

«Чемпионат» проводит видеотрансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».