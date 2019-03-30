Фанаты «Динамо» повторили акцию протеста против руководства клуба

В матче 21-го тура РПЛ столичного «Динамо» с «Локомотивом» фанаты бело-голубых провели акцию протеста против руководства клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Фанаты бело-голубых вывесили баннер со словами: «10 минут тишины, 10 лет ожиданий». Первые 10 минут они наблюдали за матчем молча. Акция была направлена против руководства клуба, которое 10 лет реконструировало стадион, а в итоге вместо выступлений на своей арене, как было обещано, команда вынуждена принимать «железнодорожников» в Химках.

Баннер фанатов «Динамо»

В матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» фанаты «Динамо» также растянули баннер и молчали первые 10 минут игры. Ранее РПЛ запретила проводить матчи на домашней арене «Динамо» из-за проблем с газоном.