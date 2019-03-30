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«Чертаново» на выезде обыграло «Сибирь» в матче ФНЛ

«Чертаново» на выезде обыграло «Сибирь» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Чертаново». Встреча состоялась на манеже стадиона «РФЦ Заря» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 7-й минуте счёт открыл полузащитник «Чертаново» Юрий Горшков. Преимущество гостей в счёте укрепил нападающий Владислав Сарвели, отправивший мяч в ворота «Сибири» на 72-й минуте встречи. В концовке игры, на 86-й минуте, единственный гол в составе хозяев забил форвард Роман Беляев. Таким образом, «Сибирь» продлила безвыигрышную серию в ФНЛ до 4 матчей.

«Чертаново» набрало 45 очков и поднялось на 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (24) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 57 очков в 28 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
1 : 2
Чертаново
Москва
0:1 – Горшков – 7, 0:2 – Сарвели – 72, 1:2 – Беляев – 86
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